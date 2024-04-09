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حجم الكارثة يتكشف.. انتشال مئات الشهداء من خانيونس و"الشفاء"

09 ابريل 2024 . الساعة 14:50 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قال الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن طواقمه تمكّنت من انتشال جثامين 409 شهداء، حتى الآن، منذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من منطقتي خانيونس ومجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، في تصريح صحفي أن المديرية العامة للدفاع المدني تُواصل مهامها في انتشال جثامين الشهداء من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه ومحافظة خانيونس.

وأشار بصل إلى  أن عمليات الانتشال تتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات دولية. 

وقال: " تمكّنا حتى اللحظة من انتشال جثامين 409 شهداء".

وأوضح  بصل أن الدفاع المدني تلقى عددًا كبيرًا من الإشارات من الأهالي بفقدان أبنائهم خلال فترة تواجد قوات الاحتلال، مشيرًا إلى وجود حيث لا تزال عشرات الجثامين تحت الرمال والأنقاض.

ودعا الدفاع المدني، المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة، بالعمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر "حفارات"؛ للمساعدة في استخراج جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المهدمة.

#الحرب على غزة #الدفاع المدني الفلسطيني #طوفان الأقصى

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