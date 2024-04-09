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الصحة بغزة: ارتقاء 153 شهيدًا وإصابة 60 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية

09 ابريل 2024 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 186 على التوالي.

وأعلنت الصحة ارتقاء 153 شهيدًا و60 إصابة في قصف صهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 33360 شهيدًا، و75993 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وذكرت الصحة  أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.
 

#وزارة الصحة #الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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