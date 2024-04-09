"إنه أمرٌ مقزز".. رئيس وزراء إيرلندا يوجّه انتقادات لاذعة لـ"نتنياهو"

غزة - فلسطين أون لاين

وجَّه رئيس وزراء أيرلندا الجديد، سايمون هاريس، أمس الإثنين، انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة منذ 186 يومًا، وسط ارتكاب مجازر وجرائم والتي كان من ضمنها قتل عمال الإغاثة الأجانب قبل أيام.

ودعا هاريس، إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأمان، وعدم التعرض للمسؤولين عن هذه المساعدات.

وقال رئيس الوزراء الجديد في كلمة له: "رئيس الوزراء نتنياهو، دعني أقل لك ذلك في هذا المساء. الشعب الأيرلندي لم يكن له أن يكون أوضح من ذلك. نحن مشمئزون من أفعالك. أوقِف إطلاق النار الآن واسمح بتدفق المساعدات بأمان".

وفي تصريحات سابقة، قال هاريس إن تصرفات الاحتلال في غزة "مروعة وغريبة"، وأضاف أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية "تستحق الشجب التام"، وأن أيرلندا ستقول دائماً الحقيقة للسلطة.

وأضاف: "إننا نشهد أطفالاً يتعرضون للتشويه والقتل، أطفال أبرياء، إنه أمر مثير للاشمئزاز، إنه أمر مقزز ويجب أن يتوقف".

وفي وقت سابق، أوضحت الخارجية الأيرلندية في بيان، أن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والدفاع مايكل مارتن، أعلن أن بلاده ستتدخل في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف البيان أن مارتن أصدر تعليماته للجهات المعنية في بلاده ببدء العمل في هذا الشأن وفقاً للمادة الـ63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وبعد التشاور مع الشركاء، وضمن ذلك جنوب أفريقيا.