فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مجلس الأمن يحيل طلب "عضوية" فلسطين إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد

دعوات شبابية للصلاة والرّباط في الأقصى خلال أيام عيد الفطر

"إنه أمرٌ مقزز".. رئيس وزراء إيرلندا يوجّه انتقادات لاذعة لـ"نتنياهو"

موقع عبري يكشف العدد "الحقيقي" للجرحى الذين دخلوا إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة "الحرب"

تخللها اشتباكات "مسلحة".. الاحتلال يشن حملة اعتقالات "واسعة" في الضفة الغربية

"الإعلامي الحكومي": اغتيال الاحتلال لرئيس بلدية المغازي جريمة "حرب" تهدف لخلق الفوضى ومضاعفة "الأزمة الإنسانية"

حماس تدرس مقترح الوسطاء والموقف "الإسرائيلي" لا يزال "مُتعنّتًا"

أبرز التطورات في اليوم الـ 186 من حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

"القسام" تدك مقر قيادة لواء "ناحال" في جيش الاحتلال بـ "نتساريم" جنوبي غزة

بعد نصف عامٍ من الحرب .. عدد "المعاقين" في جيش الاحتلال يتزايد بشكلٍ "غير مسبوق"

"إنه أمرٌ مقزز".. رئيس وزراء إيرلندا يوجّه انتقادات لاذعة لـ"نتنياهو"

09 ابريل 2024 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

وجَّه رئيس وزراء أيرلندا الجديد، سايمون هاريس، أمس الإثنين، انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة منذ 186 يومًا، وسط ارتكاب مجازر وجرائم والتي كان من ضمنها قتل عمال الإغاثة الأجانب قبل أيام.

ودعا هاريس، إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأمان، وعدم التعرض للمسؤولين عن هذه المساعدات.

وقال رئيس الوزراء الجديد في كلمة له: "رئيس الوزراء نتنياهو، دعني أقل لك ذلك في هذا المساء. الشعب الأيرلندي لم يكن له أن يكون أوضح من ذلك. نحن مشمئزون من أفعالك. أوقِف إطلاق النار الآن واسمح بتدفق المساعدات بأمان".

وفي تصريحات سابقة، قال هاريس إن تصرفات الاحتلال في غزة "مروعة وغريبة"، وأضاف أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية "تستحق الشجب التام"، وأن أيرلندا ستقول دائماً الحقيقة للسلطة.

وأضاف: "إننا نشهد أطفالاً يتعرضون للتشويه والقتل، أطفال أبرياء، إنه أمر مثير للاشمئزاز، إنه أمر مقزز ويجب أن يتوقف".

وفي وقت سابق، أوضحت الخارجية الأيرلندية في بيان، أن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والدفاع مايكل مارتن، أعلن أن بلاده ستتدخل في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف البيان أن مارتن أصدر تعليماته للجهات المعنية في بلاده ببدء العمل في هذا الشأن وفقاً للمادة الـ63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وبعد التشاور مع الشركاء، وضمن ذلك جنوب أفريقيا.

#إيرلندا #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة