تخللها اشتباكات "مسلحة".. الاحتلال يشن حملة اعتقالات "واسعة" في الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا كبيرًا من المواطنين خلال حملات اقتحام ومُداهمة لمدن وقرى الضفة الغربية.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء وشوارع المدينة، وسط مداهمات "همجية" لمنازل المواطنين، واقتيادهم للتحقيق الميداني، واعتقال عدد كبير منهم.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في حي الأقصى، واعتقلت المواطن مهدي الملاح، وأخضعته للتحقيق الميداني، وأفرجت عنه لاحقًا.

كما داهمت القوات الصهيونية منازل المواطنين في الأحياء الشرقية والجنوبية، واعتقلت عددًا منهم، عُرف من بينهم: الأستاذ جمال صوي ونجليه براء والأسير المحرر أحمد (23 عامًا)، محمد استيتي، حسني أبو شنب، ومحمود صعيدي، ومحمود فريج.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي المدينة، وسط مواجهات واشتباكات "مسلحة" مع المقاومين تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة.

وأكدت مصادر محلية إصابة أحد الجنود، بعد وقوعه في كمين نصبته المقاومة في المخيم.

وشرعت قوات الاحتلال بتخريب الشوارع وتجريف البنية التحتية لعدة أحياء، وسط إطلاق قنابل دخانية بشكل كثيف.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شرقي المدينة، وفرضت طوقًا عسكريًا في محيط البلدة، ونصبت الحواجز ومنعت الدخول والخروج من البلدة. كما أغلقت بعض الشوارع بالسواتر الترابية، وعرقلت حركة المركبات وسط اعتداءات، وتحقيقات مع البعض، بحجة البحث عن منفذ عملية إطلاق نار على حافلة للمستعمرين يوم الأحد الماضي.

في أريحا، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص بشكل مكثف تجاه المناطق الشرقية للمدينة، ما أدّى إلى إصابة شاب واعتقال اثنين آخرين.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشبان من سكان مخيم عقبة جبر، وهم: المصاب محمد حسين طبية، وابراهيم العالم، وخليل أحمد غوانمة.

في القدس، اندلعت مواجهات في محيط حاجز مخيم شعفاط شمال شرق المدينة، تخللها إطلاق الاحتلال لقنابل الغاز بشكل كثيف تجاه المواطنين.

كما داهمت القوات الصهيونية منازل عدد من المواطنين، وفتّشتها وعائثت فيها خرابًا.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة، واعتقلت الأسير المحرر عبد الفتاح خالد أبو سل بعد اقتحام منزله.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الكريم زواهرة نجل الأسير المحكوم مدى الحياة محمد زواهرة بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه بالضرب في قرية المعصرة.