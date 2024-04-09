حماس تدرس مقترح الوسطاء والموقف "الإسرائيلي" لا يزال "مُتعنّتًا"

غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، فجر اليوم الثلاثاء، إنها تسلّمت الموقف "الإسرائيلي" بعد جهود الوسطاء في مصر وقطر وأمريكا، خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة.

وعبّرت حركة حماس، في بيان صحفي، عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، للوصول إلى اتفاق.

وتابعت: "مع حرص الحركة على التوصل لاتفاق يضع حداً للعدوان على شعبنا، إلا أن الموقف "الإسرائيلي" لازال متعنتاً ولم يستجب لأيٍ من مطالب شعبنا ومقاومتنا".

وأكدت حماس أنها تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء بردّها حال الانتهاء من ذلك.

وقال مصدر قيادي في حماس، أمس الإثنين، إنّ الموقف "الإسرائيلي" ما يزال يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأوضح المصدر، لقناة الجزيرة القطرية، أن "الرد الإسرائيلي الذي تسلمناه لا يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار ولا انسحابًا من القطاع".

كما وكشف أن عودة النازحين حسب الرد "الإسرائيلي" غير آمنة وتتم من معابر تحت حراب الاحتلال، كما أنّ الاحتلال يشترط عودة النازحين إلى مخيمات إيواء وليس إلى مناطقهم وبيوتهم.



