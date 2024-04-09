غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 186 على التوالي حربه التدميرية على قطاع غزة، لم يترك المحتل أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلا وقد ارتكبه ضد شعبنا، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى اقتحام وحصار المستشفيات، وتخريبها وحرقها، واعتقال الطواقم الطبية والمرضى والصحفيين والنازحين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتقاء 153 شهيدًا و60 إصابة في قصف صهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 33360 شهيدًا، و75993 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

في رفح، ارتقت الشهيدة بثينة محمد النجار في استهداف أرض زراعية في حي الزهور شمال رفح.

وارتقى المواطن محمد الفاتح جاد الله محمود العرجا متأثرًا بجراح أصيب بها فجر اليوم جراء قصف من طائرة مسيرة في حي التنور شرق رفح.

في غزة، شن طيران الاحتلال غارة في محيط محطة الخزندار شمال غربي مدينة غزة.

وأكدت الطواقم الطبية أنها تمكّنت من انتشال 381 جثة لشهداء بمحيط مجمع الشفاء الطبي بغزة منذ انسحاب قوات الاحتلال.

في خان يونس، عاد مئات المواطنين إلى بيوتهم بعد انسحاب قوات الاحتلال من المدينة، فيما أظهرت الصور والفيديوهات حجم الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال في كافة مناطق المدينة.

وواصلت طواقم الإنقاذ لليوم الثالث على انتشال جثامين الشهداء من خان يونس، حيث انتشلت 409 شهيدًا بعد انسحاب الاحتلال من خان يونس ومحيط مجمع الشفاء الطبي بغزة.

في المحافظة الوسطى، نسف جيش الاحتلال مربعًا سكنيًا في المناطق الشرقية لدير البلح والمصدر والمغازي وسط قطاع غزة.

التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم



وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الثلاثاء، فقد واصل الاحتلال قصفه الهمجي على كافة مناطق قطاع غزة.

في غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

في المغازي، نعت وزارة الحكم المحلي، رئيس بلدية المغازي أ. حاتم الغمري الذي ارتقى وعدد من المواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال لمبنى مجلس الخدمات المشترك بشكل مباشر في مخيم المغازي.

في دير البلح، شن طيران الاحتلال غارةً على منزل وسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد كبير من النازحين الذين كانوا يسكنون البيت.

في رفح، استهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، حي التنور، ما أدى إلى ارتقاء شهيدة وإصابة آخرين.