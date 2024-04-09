أبرز التطورات في اليوم الـ 186 من حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 186 على التوالي حربه التدميرية على قطاع غزة، لم يترك المحتل أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلا وقد ارتكبه ضد شعبنا، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى اقتحام وحصار المستشفيات، وتخريبها وحرقها، واعتقال الطواقم الطبية والمرضى والصحفيين والنازحين.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى 33207 شهيدًا، وأُصيب ما يقارب 75933 آخرين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الثلاثاء، فقد واصل الاحتلال قصفه الهمجي على كافة مناطق قطاع غزة.

في غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

في المغازي، نعت وزارة الحكم المحلي، رئيس بلدية المغازي أ. حاتم الغمري الذي ارتقى وعدد من المواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال لمبنى مجلس الخدمات المشترك بشكل مباشر في مخيم المغازي.

في دير البلح، شن طيران الاحتلال غارةً على منزل وسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد كبير من النازحين الذين كانوا يسكنون البيت.

في رفح، استهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، حي التنور، ما أدى إلى ارتقاء شهيدة وإصابة آخرين.