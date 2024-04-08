تضامنًا مع غزة.. علم فلسطين يعلو مبنى بلدية "إيفير" البلجيكية

غزة - فلسطين أون لاين

في لفتة تضامنية مع قطاع غزة التي تتعرض لحرب "إبادة جماعية" لأكثر من نصف عامٍ على التوالي، رفع عمدة بلدية "إيفير" في بلجيكا، رضوان شهيد، الاثنين، العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية، استجابة لدعوة الجمعية البلجيكية الفلسطينية.

وأرفق عمدة البلدية، من أصول مغربية، على فيسبوك، مقطع فيديو يظهر رفع العلم الفلسطيني إلى جانب علم بلجيكا وعلم الاتحاد الأوروبي فوق مبنى البلدية. وقال شهيد: "استجبنا اليوم لدعوة الجمعية البلجيكية الفلسطينية (غير حكومية) برفع العلم الفلسطيني على مبنى بلدية إيفير لإظهار حقيقة أننا إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وأوضح إلى، أن هذه الخطوة بمثابة "إدانة الهجمات الإسرائيلية بلا تحفظ"، خاصة أن الشعب الفلسطيني يعاني من مأساة منذ أشهر، مشيرًا إلى أن "الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تسببت في مقتل أو اختفاء عشرات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال".

كما وشدد العمدة شهيد، على أنه "يجب أن تظل بوصلة بلجيكا والاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى هي القانون الدولي وحماية الحياة والكرامة وحقوق الإنسان".

يأتي ذلك بالتزامن مع مضي نصف سنة على بدء الحرب الأطول مدة حتى اليوم على قطاع غزة الذي يستعد لاستقبال عيد الفطر، بينما تواصل إسرائيل قصفها واجتياحها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".