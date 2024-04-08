المفتي العام للقدس: الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أوّل أيام عيد الفطر

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم غد، الثلاثاء، هوّ المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد، الأربعاء؛ هو أول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي: " في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لمتابعة تحري هلال شهر شوال لهذا العام 1445هــ، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية والاعتبارية، واستئناسا بتقديرات الأخوة الفلكيين داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر شوال وإمكانيات رؤيته، فقد تعذَّرت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة".

وأضاف: "وعليه يكون يوم غدٍ الثلاثاء التاسع من نيسان لعام 2024م هو المتمم لشهر رمضان، ويكون بعد غد الأربعاء العاشر من نيسان 2024م هو يوم عيد الفطر السعيد، فتقبل الله منا والصائمين جميعا الطاعات".

وأعلنت السعودية وقطر والإمارات، أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وفق مصادر رسمية.

وقال الديوان الملكي السعوي إن المحكمة العليا للبلاد قررت أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر، وأن غدا المتمم لشهر رمضان، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية، عقب اجتماع، أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 من نيسان/ أبريل الجاري، هو المتمم لشهر رمضان. وأضافت أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) بأن "غدا المتمم لشهر رمضان... والأربعاء أول أيام عيد الفطر في البلاد".

وأعلن لبنان واليمن، الموعد ذاته، وفق بيان لمفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان، ووزارة الأوقاف اليمنية.