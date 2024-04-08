حزب الله يستهدف موقعًا "إسرائيليًا" بمسيّرة انقضاضية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله اليوم الاثنين تنفيذه هجومًا جويًا بمسيّرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين قصف الجيش الإسرائيلي بلدات حدودية في جنوب لبنان.

في حين، شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على بلدات: كفر شوبا، وكفر حمام، والخيام، وعديسة، فيما استهدفت قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة الثقيلة بلدات الناقورة، وعلما الشعب، واللبونة.

فيما استهدفت مدفعية الاحتلال، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بلدات "حولا"، و"دير ميماس"، والطريق الذي يربط بين "مرجعيون" و"النبطية" تزامناً مع تحليق طيران الاحتلال الاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.

فيما ذكرت الوكالة اللبنانية للأنباء، في وقت سابق اليوم أن الطيران الإسرائيلي أغار ليلا على منزل مأهول في بلدة السلطانية جنوبي لبنان، مما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين، لم تكشف عن هوياتهم.

كما أسفرت الغارة على بلدة السلطانية عن إلحاق أضرار جسيمة بنحو 10 منازل، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأحد الاستعداد للانتقال من "الدفاع إلى الهجوم" في مواجهته مع حزب الله عبر الحدود اللبنانية، مؤكدًا استكمال مرحلة أخرى من استعدادات قيادة المنطقة الشمالية للحرب.

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأيام الماضية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، مع استشهاد 3 مسعفين متطوعين من الهيئة الصحية الإسلامية اللبنانية بقصف إسرائيلي على مركز إسعافي في بلدة العديسة جنوبي لبنان مساء الاثنين الماضي.