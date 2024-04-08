مصدر في "حماس": الرد "الإسرائيلي" الذي تسلمناه لا يتضمن الانسحاب وعودة آمنة للنازحين

غزة - فلسطين أون لاين

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، إنّ الموقف الإسرائيلي ما زال يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأوضح المصدر، لقناة الجزيرة القطرية، أن "الرد الإسرائيلي الذي تسلمناه لا يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار ولا انسحابًا من القطاع."

كما وكشف أن، عودة النازحين حسب الرد الإسرائيلي غير آمنة وتتم من معابر تحت حراب الاحتلال، كما أنّ الاحتلال يشترط عودة النازحين إلى مخيمات إيواء وليس إلى مناطقهم وبيوتهم.

وفي وقت سابق، نفى مصدر قيادي في حركة "حماس"، إحراز أي تقدم في المفاوضات التي تستضيفها القاهرة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وقال إن الوفد الإسرائيلي لم يتجاوب مع أي من مطالب الحركة.

وأكد مصدر مطلع، لـ "الجزيرة نت"، أن حركة حماس ما زالت تتمسك بموقفها الذي قدمته للوسطاء في الـ14 من الشهر الماضي، والذي يستند إلى "وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة".

ويوم أمس الأحد،، وصل وفد من الحركة إلى القاهرة والتقى وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل.

وشددت الحركة على إصرارها مع كل القوى والفصائل الفلسطينية على تحقيق أهدافنا الوطنية وإقامة دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير.