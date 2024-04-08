"الإعلامي الحكومي" ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، أهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم (185) على التوالي:
◻️ (185) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (2,941) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻️ (40,207) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (33,207) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (14,520) شهيداً من الأطفال.
◻️ (30) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻️ (9,568) شهيدة من النساء.
◻️ (485) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻️ (65) شهيداً من الدفاع المدني.
◻️ (140) شهيداً من الصحفيين.
◻️ (7,000) مفقودٍ.
◻️ (75,933) مُصاباً.
◻️ (73%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.
◻️ (1,089,000) مصاباً بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
◻️ (310) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (171) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (229) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (297) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.
◻️ (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
◻️ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (159) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻️ (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.
◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.