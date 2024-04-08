الصحة بغزة: 32 شهيدًا و47 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 185 على التوالي.

وأعلنت الصحة ارتقاء 32 شهيدًا و47 إصابة في قصف صهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 33207 شهيدًا، و75933 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.



