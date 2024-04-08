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منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع حصيلة الاعتقالات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية إلى 8145 أسيرًا

08 ابريل 2024 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 45 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية؛ أفرج عن غالبيتهم بعد إخضاعهم للتحقيق الميداني.

وأشار نادي الأسير، إلى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركّزت  في مدينة دورا جنوبي غرب الخليل، حيث حُقق مع العشرات من المواطنين، منهم رهائن للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم. فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، طولكرم، نابلس، والقدس المحتلة.

وأكد ارتفاع حصيلة الاعتقالات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، بعد الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى نحو 8145 حالة.

وقال نادي الأسير، إن "هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وأضاف: "يواصل الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، دون أن يستثني المرضى والجرحى وكبار السّن".

ومنذ السابع من أكتوبر، يشن الاحتلال الصهيزني حملات اقتحام ومداهمة بوتيرة متصاعدة في مدن الضفة الغربية، وسط حملات اعتقال للمواطنين، من بينهم صحفون وأمهات وأئمة مساجد وأطفال.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اعتقالات في الضفة الغربية

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