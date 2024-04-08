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استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية "طعن" قرب حاجز "تياسير"

08 ابريل 2024 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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استشهدت صباح اليوم الإثنين، فتاة فلسطينية، عقب إصابتها برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" شرقي مدينة طوباس، شمال شرق الضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن فتاةً فلسطينية أُصيبت برصاص الاحتلال  قرب حاجز "تياسير" العسكري شرقي طوباس.

وأكد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول للفتاة وتقديم العلاج لها، ما أدّى إلى استشهادها.

وصباح اليوم، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على سيدة فلسطينية قرب حاجز "تياسير" العسكري شرق مدينة طوباس، في الأغوار الفلسطينية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن لأحد الجنود المتواجدين قرب المكان.

#طوباس #الحرب على غزة #حاجز تياسير #طوفان الأقصى

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