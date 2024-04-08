اشتباكات "مسلحة" في طولكرم واعتقالات "واسعة" في الخليل

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين، حملات اقتحام ومداهمة لمدن الضفة الغربية، وسط تخريب للممتلكات واعتداء "همجي" على المواطنين، واعتقال عدد كبير من الشبان.

في طولكرم، اندلعت مواجهات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها المجاهدون الرصاص الحي والعبوات الناسفة، عقب اقتحام قوة عسكرية كبيرة لأحياء المدينة.

كما اقتحمت آليات الاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين المدينة، وشرعت الجرافات بأعمال تجريف وتخريب لعدة شوارع وأحياء، كما دمّرت البنية التحتية لشارع دوار العليمي.

وداهمت قوات الاحتلال محل تجاري لبيع أجهزة هواتف نقالة يعود للمواطن معتصم مناصرة في المنطقة، بعد تكسير بوابته وتفتيشه، واعتقال صاحبه بعد أن اقتادته للتحقيق الميداني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمخيم طولكرم بعد أن فرضت عليه طوقًا مشددًا، ونشرت قناصتها في البنايات العالية، وشرعت بتجريف الشوارع في حارة البلاونة.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى_ شباب الثأر والتحرير أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية وعنيفة في محور البلاونة في مدينة طولكرم.

وقالت سرايا القدس - كتيبة طولكرم: "اشتبكنا مع قوات الاحتلال في محاور عدة ونصبنا كمائن وحققنا إصابات مؤكدة"

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في نابلس، اندلعت اشتباكات "مسلحة" بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة شرقي المدينة.

وأكدت مصادر محلية بأن المقاومين فجّروا عبوة في جرافة الاحتلال.

في الخليل،اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا وقراها، وشنّت حملة اعتقالات واسعة للمواطنين، عرف منهم: أمين خليل الصوص وخليل أمين الصوص، ومحمد ابراهيم حسان المسالمة، وصقر الجمل المسالمة، وحسام المسالمة، ويوسف حسان المسالمة ،وفادي جهاد عمرو، وسعود المسالمة، ومحمد عماد قزاز، وحسام أبو راس، وإبراهيم يوسف التلاحمة، ونور الحروب، ونصر أيمن الشراونة، ومحي أيمن الشراونة، وعبدالله الرجوب، ومحمد محمود فوزي عمرو، وتامر بسام فقوسة، وبسام فقوسة، وعبد الله حسن صافي. وذلك وفق تقرير مركز حنظلة لدراسات الأسرى والمحررين.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير في رام الله واعتقلت كل من: فادي شحادة، محمد سمير، أحمد بشار ، ضياء أسامة بعد مداهمة منازلهم.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شرق المدينة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل عدد من المواطنين، وعاثت فيها خرابًا.

كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء البلدة، وسط أعمال تمشيط واقتحام لأحياء وشوارع المدينة.