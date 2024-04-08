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متمسّكون بالمطالب الوطنية "الطبيعية"

وفد حركة حماس يلتقي وزير المخابرات المصرية في القاهرة

08 ابريل 2024 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الأحد، إن وفد الحركة وصل إلى القاهرة والتقى وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل.

وأكدت حماس في تصريح صحفي، أنها متمسكة بمطالبها الوطنية الطبيعية، وحرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين  بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وإغاثة شعبنا وبدء إعمار ما دمره الاحتلال، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين لدى حماس والمقاومة في غزة.

وشددت الحركة على إصرارها مع كل القوى والفصائل الفلسطينية على تحقيق أهدافنا الوطنية وإقامة دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير.

ويوم السبت، أعلنت حركة حماس، أن وفدًا من الحركة سيتوجه خلال ساعات، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في المفاوضات "استجابة لدعوة الأشقاء في مصر".

وأضافت الحركة، في بيان مقتضب عبر حسابها على منصة "تليغرام"، أن الوفد المتوجه إلى القاهرة سيكون برئاسة القيادي وعضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية.

وشددت على التمسك بموقفها الذي قدمته في 14 آذار/ مارس الماضي، وهي "مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها".

وأوضحت حماس أن "مطالب الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، تتمثل في وقف دائم لإطلاق، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم. وصفقة تبادل أسرى جادة.

#المفاوضات #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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