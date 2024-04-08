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مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية: متمسّكون بموقفنا الوطني في المفاوضات والاحتلال لا يزال يمارس "التضليل" "الخداع"

08 ابريل 2024 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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أكد مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينيية، اليوم الإثنين، أن وفد قيادة المقاومة ذهب للمفاوضات بالقاهرة متسلحًا بالموقف الوطني المجمع عليه.

وأوضح المصدر القيادي، أن المطالب الفلسطينية تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وكسر الحصار، عودة النازحين، الإيواء وإعادة االإعمار، فتح المعابر لإدخال المساعدات ، وإنجاز صفقة تبادل حقيقة.

وأشار  إلى أن كل المحاولات والجهود التي يبذلها الوسطاء لإنجاز اتفاق وصفقة تبادل واجهها الاحتلال بالتعنت.

وقال القيادي: "حتى اللحظة لا يوجد أي تقدم في المفاوضات والإعلام الصهيوني يمارس الكذب والتضليل لخداع مجتمعه عبر الأخبار المفبركة".

وأوضح أنه في حال استجد جديد في المفاوضات سيتم الإعلان عنها وفق المصادر الإعلامية الرسمية لشعبنا الفلسطيني.

#المفاوضات #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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