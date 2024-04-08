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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة صهيونية شمال بحيرة طبريا

08 ابريل 2024 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الإثنين، أنّ مجاهديها تمكّنوا من استهداف قاعدة "اليفالط الصهيونية" شمال بحيرة طبريا في فلسطين المحتلة ، بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة في بلاغ عسكري، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الإثنين 8 / 4 / 2024 ، قاعدة اليفالط الصهيونية شمال بحيرة طبريا بأراضينا المحتلة ، بالطيران المسيّر".

وتابعت: إن "العملية تأتي استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكدت المقاومة أنها مستمرة في دكّ معاقل الأعداء.

وأمس الأحد، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها استهدفت هدفًا حيويا للاحتلال الإسرائيلي في إيلات بالطيران المسيّر.

وفي عمليات سابقة، خلال الأسابيع الماضية، استهدفت المقاومة العراقية،  مطار حيفا في فلسطين المحتلة بالطيران المسيّر، ومطار بن غوريون "الإسرائيلي". 

كما أكدت، خلال الشهر الماضي، استهدافها لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير، واستهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #المقاومة الإسلامية في العراق

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