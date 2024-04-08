لليوم الـ 185.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 185 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر والجرائم ضد العائلات الآمنة، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والضحايا، وسط مواصلته لحرب "التجويع" التي يشنها على أكثر من 700 ألف مواطن صامد في شمال قطاع غزة.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتقى منذ السابع من أكتوبر 33175 شهيدًا، وأُصيب أكثر من 75886 آخرين.

وفي رصد "فلسطين أو لاين" للتطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم الإثنين، فقد واصل الاحتلال قصفه الهمجي على كافة مناطق غزة.

في دير البلح، شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على عدة مناطق متفرقة وسط دير البلح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال أحد أبراج القسطل شرقي دير البلح وسط القطاع.

في النصيرات، قصف الطيران الحربي عدة مناطق في شمال المخيم. كما ارتقى 3 شهداء، وأُصيب 3 آخرين في قصف طائرات الاحتلال المسيرة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في خان يونس، شنت طائرات الاحتلال غارات جوية عنيفة على شرق خانيونس.

في رفح، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة خربة العدس شمال شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وقصف الطيران الحربي، فجر اليوم، أرضين زراعيتين شرق وجنوب رفح. كما قصفت طائرات الاحتلال بدون طيار هدفًا غرب مدينة رفح.

وأفادت مصادر صحفية بأن الاحتلال شن غارة ثالثة على منطقة حي السلام، في رفح.