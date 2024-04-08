غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 185 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر والجرائم ضد العائلات الآمنة، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والضحايا، وسط مواصلته لحرب "التجويع" التي يشنها على أكثر من 700 ألف مواطن صامد في شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء 32 شهيدًا و47 إصابة في قصف صهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 33207 شهيدًا، و75933 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

في دير البلح، شنت طائرات الاحتلال الحربية، ظهر اليوم، غارة على جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء طفل شهيد وإصابة آخرين في قصف مدفعي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

في المغازي، نفّذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية في محيط مسجد حسني المصدر ومنطقة السعايدة ووادي أبو رشيد شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق متفرقة في مخيم المغراقة شمال المحافظة الوسطى.

في خان يونس، تمكّنت طواقم الإنقاذ من انتشال 35 شهيدًا، من أماكن متفرقة في خانيونس، منذ صباح اليوم وحتى اللحظة.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعية الاحتلال شرق منطقة القرارة شمال خانيونس جنوبي قطاع غزة.

في غزة، انتشل المواطنون جثامين عدد من الشهداء من تحت الأنقاض في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف تجاه مواطنين حاولوا الوصول لمنازلهم في الشيخ عجلين ومحيط موقع قريش جنوب غرب غزة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال استهدافها لشارع "10" جنوب مدينة غزة.

التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم



وفي رصد "فلسطين أو لاين" للتطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم الإثنين، فقد واصل الاحتلال قصفه الهمجي على كافة مناطق غزة.

في دير البلح، شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على عدة مناطق متفرقة وسط دير البلح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال أحد أبراج القسطل شرقي دير البلح وسط القطاع.

في النصيرات، قصف الطيران الحربي عدة مناطق في شمال المخيم. كما ارتقى 3 شهداء، وأُصيب 3 آخرين في قصف طائرات الاحتلال المسيرة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في خان يونس، شنت طائرات الاحتلال غارات جوية عنيفة على شرق خانيونس.

في رفح، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة خربة العدس شمال شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وقصف الطيران الحربي، فجر اليوم، أرضين زراعيتين شرق وجنوب رفح. كما قصفت طائرات الاحتلال بدون طيار هدفًا غرب مدينة رفح.

وأفادت مصادر صحفية بأن الاحتلال شن غارة ثالثة على منطقة حي السلام، في رفح.