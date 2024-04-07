المسجد الأقصى.. 25 ألفًا أدوا صلاتيّ العشاء والتراويح في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، مساء اليوم الأحد، أن أكثر من 25 ألفًا أدوا صلاتيّ العشاء والتراويح في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان وليلة ختم القران الكريم في المسجد الأقصى المبارك.

وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة من القدس، وفتشت عددا من الشبان، ودققت في هوياتهم أثناء مرورهم من طريق باب حطة، واعتقلت الشاب جمال عسلي من بلدة كفر قرع داخل أراضي الـ48، أثناء اعتكافه في المسجد الأقصى.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

ويحرم الاحتلال عشرات الآلاف من المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة المقدسة.

كما يعيق وصول المواطنين من القدس المحتلة ومن داخل أراضي الـ48 إلى المسجد، عبر الإجراءات العسكرية والحواجز التي ينصبها في محيط البلدة القديمة وعند أبواب "الأقصى".

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب "الأقصى"، في محاولة لعرقلة وصول الأهالي المتوجهين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب "الأقصى".

وفي أول أيام رمضان، نصبت قوات الاحتلال الحواجز الحديدية في محيط باب الأسباط؛ للتضييق على الأهالي ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وفي "سابقة خطيرة ولأول مرة منذ عام 1967"، وضع جيش الاحتلال في أول أيام شهر رمضان الإثنين، أسلاكًا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط، بهدف منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

ويعتبر باب الأسباط أحد الأبواب الرئيسة لدخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة وإلى المسجد الأقصى.

ومؤخرًا، أشارت تسريبات أمنية "إسرائيلية" إلى مخاوف من تفجر الوضع في الضفة والقدس المحتلتين خلال شهر رمضان، نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، وقيود تعتزم حكومة "تل أبيب" فرضها على الصلاة في المسجد الأقصى.