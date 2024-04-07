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خلال 72 ساعة..

"القوات المسلحة اليمنية" تنفذ 5 عمليات ضد سفن "إسرائيلية" في عدة مناطق بحرية

07 ابريل 2024 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ 5 عمليات ضد أهداف بحرية خلال الـ 72 ساعة الماضية، مشددين على أنهم سيستمرون في تنفيذ عمليات إلى حين "وقف العدوان" في غزة.

وقالت القوات اليمنية، في بيان صحافي، إن القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة. السفينة الإسرائيلية الأولى (MSC GRACE F) استهدفت في المحيط الهندي واستهدفت الأخرى (MSC GINA) بالبحر العربي.

وأوضح البيان، إلى أنّ عملية الاستهداف تمت بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

كما ونفذ سلاح الجو المسير، بحسب بيان القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين استهدفتْ عددًا من الفرقاطات الحربية الأميركية في البحر الأحمر.

وأكدت القوات المسلحة، على أنهم "مستمرون في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي حتى إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

#غزة #اليمن

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