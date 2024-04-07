"الحركة الإسلامية" بالقدس تحذر: الخطر القادم على الأقصى شديد جدًا

غزة - فلسطين أون لاين

حذرت الحركة الإسلامية في القدس من "خطر شديد" يتربص بالمسجد الأقصى، داعية إلى استمرار الزحف والحشد والرباط فيه خاصة مع دعوات الجماعات الاستيطانية لاقتحامه في الأسابيع والأيام القادمة.

وقالت الحركة في بيان صحافي: "نؤكد على استمرار الزحف والحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام والأسابيع القادمة، والتي ستشهد موجة من المناسبات والأعياد الصهيونية". مضيفة أن "الخطر القادم على الأقصى المبارك شديد جدا".

وأضافت أن عيد الفطر يأتي هذا العام بينما الشعب الفلسطيني "يقدم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، والملايين من أهلنا يعانون في مخيمات الإيواء والنزوح، تحت القصف والنيران منذ ما يزيد على نصف عام".

وثمنت الحركة الإسلامية في القدس مبادرة العائلات المقدسية والمرجعيات المختلفة "بدعوتها لاقتصار مظاهر العيد لهذا العام على أداء صلاة العيد في المسجد الأقصى وصلة الأرحام وتوزيع القهوة والتمر، دون إبداء أي مظهر من مظاهر الزينة أو الابتهاج تضامنا مع غزة".

وحثت على زيارة أسر وعائلات الشهداء والمعتقلين والمبعدين في القدس وإظهار التضامن معهم والوقوف إلى جانبهم.

وبالتزامن مع العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول تخضع القدس لإجراءات "إسرائيلية" مشددة وسط حملات اعتقال للمقدسيين ومداهمة بيوتهم ومصادرة مقتنياتهم وممتلكاتهم، وفق توثيق منظمات حقوقية.