"بإنجازات عبقرية".. كاتب "إسرائيلي": حماس غيرت مسار التاريخ وهزمت الغرب بأكمله

غزة - فلسطين أون لاين

بعد مرور نصف عامٍ على حرب غزة، يقول الكاتب الإسرائيلي آلون مزراحي، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي وصفها بالحركة الفلسطينية الصغيرة، غيرت مسار التاريخ خلال الستة أشهر الماضية.

وأضاف الكاتب، إن ما يزداد وضوحًا في هذه اللحظة الفريدة هو أن الحركة التي وصفها بالحركة الفلسطينية الصغيرة، لم تهزم إسرائيل فحسب، بل هزمت الغرب بأكمله، وغيرت مسار التاريخ خلال الشهور الستة الماضية.

وعدد الكاتب الإسرائيلي ما اعتبرها بعض أوجه الانتصار الذي حققته حماس، قائلا: إنها انتصرت في ميدان المعركة بقطاع غزة، وانتصرت في معركة كسب الرأي العام، واستفادت بشكل مذهل من قراءتها للعقلية الإسرائيلية، وتمكنت بالإضافة إلى ذلك من استخدام كل ما لديها من موارد بكفاءة عالية.

إنجازات عبقرية

وعلى المستوى العسكري، يقول الكاتب "الإسرائيلي"، إنه لم يتم تدمير حماس أو تفكيكها، وما زالت تحتفظ تقريبا بكل الأسرى الذين أخذتهم قبل 6 أشهر، ولم تستسلم لأي ضغط، وما زالت تعمل وفعالة، في قطاع صغير محاصر ومدمر تمامًا.

وأشار الكاتب إلى أن التاريخ سيحكم على الأشهر الستة الأخيرة باعتبارها واحدة من أكثر الإنجازات العسكرية العبقرية والمذهلة في التاريخ العسكري كله، وهو أمر لا يمكن تصوره، وفق قوله.

وألقى الكاتب باللوم على "إسرائيل"، قائلا إن الطريقة التي خاضت بها الحرب ضد حماس، جعلت منها (حماس) أسطورة للمقاومة ستظل حية في الذاكرة الثقافية على مر العصور.

وخلص إلى، أنه لا أحد كان يعتقد أنهم يمكن أن ينجحوا في هذا الأمر، لكنهم فعلوا ذلك وغيروا التاريخ إلى الأبد، مشيرا إلى أن فلسطين لن تعود إلى الظل مرة أخرى.

بعد ساعات من "كمائن القسام النوعية"، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ولأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، انسحاب الفرقة 98 من خانيونس بكامل ألويتها الثلاثة بعد 4 أشهر من المعارك الضارية مع لواء خانيونس في كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية.

وقال المراسل العسكري، لـ "صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية، بعد نصف عام من الحرب لم يبق في قطاع غزة سوى لواء واحد هو "ناحال" الذي يتولى السيطرة على ممر فصل القطاع - غادرت الفرقة 98 بالكامل خانيونس هذا الصباح، وبقي بضع مئات من الجنود فقط في مهمة ثابتة، هي منع عودة النازحين.

ويوم أمس السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن مقتل 14 جنديًا "إسرائيليًا"، على الأقل، في "كمائن نوعية" خلال المعارك الضارية التي تخوضها المقاومة في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية، منذ بدء العمليات البرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في عدة محاور في قطاع غزة.

وفي السياق، اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الجمعة، بمقتل ضابط و3 جنود من قوات الكوماندوز في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في خانيونس جنوبي قطاع غزة

المصدر / الجزيرة نت