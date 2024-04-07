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وزارة الصحة: 38 شهيدًا في "مجازر جديدة" خلال 24 ساعة ماضية في قطاع غزة

07 ابريل 2024 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، بوصول 38 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع و71 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 33175 شهيدًا و 75886 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مشيرةً، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، جراء استهداف الاحتلال المتكرر لطواقم الإنقاذ والدفاع المدني، وشح المعدات اللازمة لرفع الركام والأنقاض.

 

#غزة

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