إصابة مستوطنين إحداهما خطيرة بعملية إطلاق نار صوب حافلة شرق قلقيلية

غزة - فلسطين أون لاين

أصيب مستوطنان "إسرائيليان"، صباح اليوم الأحد، بعملية إطلاق نار قرب قرية النبي إلياس، شرقي مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، قبل انسحاب المنفذ من المكان.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مقتضب، إنه استنفر قواته في موقع عملية إطلاق النار التي وقعت شرق قلقيلية، واستهدفت حافلة للمستوطنين، ودفع بتعزيزات عسكرية للمكان.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية والقناة "14"، إلى أن العملية أسفرت عن وقوع إصابتين؛ إحداهما خطيرة.

وفي التفاصيل، أوضح إذاعة جيش الاحتلال أن "المنفذ أطلق النار على حافلة وسيارة كانتا تسيران على شارع 55 وانسحب من المكان سيراً على الأقدام". منوهة إلى أنه "تم إطلاق الطائرات بدون طيار لمتابعته".

ونبهت المصادر إلى، أن طائرة مروحية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تحلق في أجواء المنطقة المحيطة بموقع العملية شرق قلقيلية.

يتبع..