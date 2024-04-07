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"وسط مواجهات واشتباكات".. إصابات بينها خطيرة خلال حملة اعتقالات بالضفة والقدس

07 ابريل 2024 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال مواجهات
غزة - فلسطين أون لاين

خلال مواجهات، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الأحد، خلال التصدي لاقتحامات قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، التي داهمت عشرات المنازل ونفذت اعتقالات في عدة بلدات ومخيمات.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

وأصيب شاب بجروح خطيرة جراء إصابته برصاص الاحتلال في رأسه خلال اقتحام رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة بيرزيت ليان كايد، بعد اقتحام منزلها في حي رام الله التحتا.

واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان، مما أسفرت عن إصابة أحد الشبان برصاصة في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مركبة بالقرب من مدخل بيت عينون شمال الخليل.

وفي محافظة جنين، أصيب شاب بنيران قوات الاحتلال خلال مواجهات وقعت في بلدة يعبد.

واقتحمت قوات الاحتلال حارتي الحبلة والشيخ مسلم في البلدة القديمة وسط مدينة نابلس من محور حاجز صرة العسكري.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد اقتحام بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وارتفعت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس، منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الماضي، إلى 8080 حالة اعتقال.

#غزة #الضفة الغربية

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