اليوم الـ 184.. غارات عنيفة على مناطق جنوب قطاع غزة ومخيمات الوسطى

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة يومها الـ184 تواليًا، في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي في أنحاء القطاع المختلفة، تزامنًا مع حرب تجويع وحصار خانق مفروض على القطاع.

وفي أحدث التطورات، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مدينة خانيونس اليوم الأحد، فيما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال المتوغلة قرب مقر اللجنة القطرية غرب غزة النار والقذائف تجاه المنازل.

وقصف مدفعية الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف.

ومع أولى ساعات اليوم الأحد، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة أبو السعود في حي الجنينة شرق رفح.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية، بأن غارة إسرائيلية استهدفت حي الجنينة شرق رفح.

كما أطلقت طائرات الاحتلال الحربية النار بشكل مكثف في بلدتي بني سهيلا والزنة شرقي خانيونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33137 شهيدا و 75815 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.