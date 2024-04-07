اليوم الـ 184.. شهداء في "غارات عنيفة" على مناطق جنوب قطاع غزة ووسطها

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة يومها الـ 184 تواليًا، واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأحد، في سلسلة غارات من قبل الطائرات الحربية والمدفعية، تركزت على مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وفي أحدث التطورات، استشهد 6 مواطنين، اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية على منازل المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر طبية باستُشهاد 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين، بينهم 3 أطفال وسيدتان في قصف طائرات الاحتلال استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضافت أن مواطنين استشهدا وأصيب 7 آخرون في قصف طائرات ومدفعية الاحتلال عدة منازل في منطقة الزنة وبني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

وفي مدينة غزة، أصيب 6 مواطنين في قصف مدفعية الاحتلال لمنازل المواطنين في حي الزيتون وتل الهوا في المدينة، تزامنا مع إطلاق دبابات الاحتلال المتمركزة في المنطقة الغربية النار على منازل المواطنين.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف صوب منازل المواطنين واستهدفت أبراج الشيخ زايد في بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

واستهدف طيران الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع.

وفي صباح اليوم، ارتقى 4 شهداء وإصابة خطرة باستهداف الاحتلال لمجموعة مواطنين في مدينة الزهراء شمالي النصيرات.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مدينة خانيونس، فيما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال المتوغلة قرب مقر اللجنة القطرية غرب غزة النار والقذائف تجاه المنازل.

وقصف مدفعية الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف.

ومع أولى ساعات اليوم الأحد، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة أبو السعود في حي الجنينة شرق رفح.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية، بأن غارة إسرائيلية استهدفت حي الجنينة شرق رفح.

كما أطلقت طائرات الاحتلال الحربية النار بشكل مكثف في بلدتي بني سهيلا والزنة شرقي خانيونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33137 شهيدا و 75815 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.