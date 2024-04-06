فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العفو الدولية" تطالب "إسرائيل" بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة

طيار أميركي يواصل إضرابه أمام "البيت الأبيض" تنديدًا بالحرب على غزة

بـ "كمائن نوعية".. "القسام" توقع 11 جنديًا "إسرائيليًا" قتيلًا وتحولهم لأشلاءٍ في معارك خان يونس

الضفة الغربية.. 8080 معتقلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

اليونيسف: 600 ألف طفل في رفح يعانون الجوع والخوف تحت هجمات "وحشية"

بينهم " حليفة رئيسية لبايدن".. 36 نائبًا أمريكيًا طالبوا بوقف تصدير الأسلحة لـ "إسرائيل"

"الوقت ينفد".. "القسام" تنشر رسالة جديدة موجهة لعائلات أسرى الاحتلال في غزة

"حماس" تعلن توجه وفدها المفاوض غدًا إلى القاهرة.. وتؤكد على هذه الشروط

الحرب على غزة.. وسائل إعلام عربية بحاجة إلى "تأديب" قبل الغربية

الصحة بغزة: 46 شهيدًا و 65 إصابةً خلال الساعات الماضية

"حزب الله" يستهدف عدة مواقع للاحتلال شمالي الأراضي المحتلة

06 ابريل 2024 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
...
1220232411357415562574.webp
غزة - فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن مقاتليه قصفوا بالمدفعية تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط "ثكنة شوميرا"، وحققوا إصابة مباشرة.

كما وأعلن الحزب أنه قصف بصواريخ بركان موقع جل العلام وجنودًا إسرائيليين بين الموقع ومستوطنة شلومي، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة، وقصف ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان بصاروخين.

من جهته، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات جوية جديدة في لبنان، تزامنًا مع رشقات صاروخية جديدة من حزب الله، والاشتباه بحدث أمني في الجليل الغربي.

واستهدفت طائرات الاحتلال بلدة طير حرفا جنوب لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال عن القيام بعمليات بحث وتفتيش في منطقة "شلومي" بالجليل الغربي، بعد الاشتباه بوجود حدث أمني.

وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله تحدث أمس في يوم القدس العالمي، عن العمليات التي جرى تنفيذها منذ أكتوبر الماضي، والتي كبّدت الاحتلال خسائر على مستويات مختلفة، وقال إنّ الحزب سيواصل معركته حتى "تنتصر المقاومة وغزة"، مشيرا إلى أن لبنان في موقع القوة، والمقاومة لا تخشى حربا، والسلاح الأساسي لم تستخدمه بعد.

المصدر / وكالات
#حزب الله #لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة