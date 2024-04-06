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"أوقفوا احتلال غزة"

طيار أميركي يواصل إضرابه أمام "البيت الأبيض" تنديدًا بالحرب على غزة

06 ابريل 2024 . الساعة 18:35 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

على خطى رفيقه بوشنل، يواصل الجندي في القوات الجوية الأميركية لاري هيبرت، إضرابه عن الطعام أمام البيت الأبيض لليوم الـ6 على التوالي بالتوازي، للمطالبة بوقف الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

وبدأ العسكري الأميركي البالغ من العمر 26 عامًا، إضرابه عن الطعام واعتصامه أمام البيت الأبيض، منذ 31 مارس/آذار الماضي، وذلك تحت شعار "أوقفوا احتلال غزة".

وهيبرت -هو عضو بجمعية "قدامى المحاربين من أجل السلام" -إن الجندي الأميركي آرون بوشنل، الذي أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن في 25 فبراير/شباط الماضي تنديدًا بالحرب على غزة، شكّل مصدر إلهام له لإطلاق اعتصامه وإضرابه عن الطعام.

وأوضح هيبرت -في حديث لوكالة الأناضول- أنه يرغب من خلال هذه الخطوة في تعزيز الضغوط على الحكومة الأميركية لوقف توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، ولخلق وعي عالمي إزاء ما يجري في غزة.

ووصف الجندي الأميركي الممارسات "الإسرائيلية" في غزة، بـ “الإبادة الجماعية"، واتهم "إسرائيل" باستهداف الصحفيين وبذل ما بوسعها لعرقلة عملهم بهدف الحيلولة دون تمكنهم من توثيق تلك الإبادة.

وبشأن مقتل عمال إغاثة أجانب في غزة جراء هجوم إسرائيلي، قال الجندي الأميركي إنه أمر يثير الصدمة، لكنه خطوة غير مستبعدة من "إسرائيل" في ظل الحرب التي تشنها ضد مدنيي القطاع.

 

المصدر / الأناضول
#غزة #الحرب على غزة

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