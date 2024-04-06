اليونيسف: 600 ألف طفل في رفح يعانون الجوع والخوف تحت هجمات "وحشية"

غزة - فلسطين أون لاين

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، إنّ 600 ألف طفل في رفح جنوب قطاع غزة، يعانون من الجوع والخوف، ويواجهون خطر هجوم "إسرائيلي".

ونشرت اليونيسف في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي على منصة "إكس"، السبت، مقطع فيديو لإلدر عن معاناة الأطفال الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة في رفح تحت الهجمات الإسرائيلية بعد أن نزح إليها 1,5 مليون شخص.

وأشار إلدر، في مقطع الفيديو، بأنه تم إبلاغ الأطفال والأسر الهاربة من الهجمات الإسرائيلية بأن يتوجهوا إلى رفح وأنهم سيكونون آمنين هناك، مؤكدًا أنه على الرغم من ذلك، تم تنفيذ هجمات وحشية عليها.

وأوضح، أنّ "رفح مدينة للأطفال، هناك 600 ألف طفل وطفلة، لكنهم مهددون بهجوم عسكري، وهم محاصرون في رفح، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه".

وأشار إلى، أن الأمهات والآباء يحاولون كل يوم إعطاء الأمل لأطفالهم رغم الخوف والجوع، وقال إن كلمة "الأمل" معرضة لخطر الحذف من القاموس في غزة.

ودعا كل من يشعر بألم وخوف الوالدين تجاه أبنائهم، وكل من يؤمن بالطفولة إلى وقف هذه المعاناة في رفح.

وفي سياق متصل، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال تقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، وأن 43,349 طفلًا يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما أفاد جهاز الإحصاء الفلسطيني بأن "70% من المفقودين في غزة هم من الأطفال والنساء، والبالغ عددهم 7 آلاف شخص".