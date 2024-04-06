الضفة الغربية.. 8080 معتقلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

غزة - فلسطين أون لاين

ارتفعت حصيلة عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 8080 منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023، وذلك بعد اعتقال 45 فلسطينيًا يومي الجمعة والسبت.

وذكر بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أنّ "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت يوم أمس (الجمعة)، واليوم السبت 45 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم ثلاث نساء، بالإضافة إلى أسرى سابقين".

وقالت الهيئة والنادي إن عمليات الاعتقال تركزت في مدينة القدس بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك، وإحيائهم ليلة القدر، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل (جنوب) وجنين ونابلس وطوباس وطولكرم (شمال) ورام الله وأريحا (وسط).

وتحدثت المؤسستان عن "اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين" خلال عمليات الاعتقال.

يُشار إلى، أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 183 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وفي وقت سابق، أفادت المؤسستان، بأن أكثر من 9 آلاف و100معتقل ومعتقلة في سجون الاحتلال، يواجهون إجراءات انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت الهيئة ونادي الأسير، أنه “على مدار الفترة الماضية لم تختلف وتيرة الإجراءات التي فرضت على المعتقلين والمتمثلة في أساسها بعمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، والتي تهدف في جوهرها إلى سلبهم إنسانيتهم وحرمانهم من أدنى حقوقهم”.

وأشارا إلى، أن “عامل الزمن يشكل مؤثرًا أساسيًا على مصير المعتقلين، في ظل استمرار وتيرة الإجراءات الانتقامية والتنكيلية بحقهم وبعض السياسات التي تصاعدت وزادت حدة معاناتهم على عدة أصعدة”.

وأكدتا، أن سياسة العزل بمستوياتها المختلفة تشكل إحدى أخطر السياسات التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة على المعتقلين بشكل جماعي، وأصبحت تتخذ مفهوما آخر بعد السابع من أكتوبر الماضي، خاصة بعد أن جردتهم إدارة السجون الصهيونية من أبسط الأدوات ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.