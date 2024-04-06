"الوقت ينفد".. "القسام" تنشر رسالة جديدة موجهة لعائلات أسرى الاحتلال في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

تحت عنوان "الوقت ينفد"، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، رسالة جديدة موجهة لعائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى المقاومة في قطاع غزة.

وخاطبت القسام في رسالة نشرتها عبر منصة "تليجرام"،" عائلات أسرى الاحتلال، بالقول: "حكومتكم تخلت عن أبنائكم كما تخلت عن شاؤول وهدار من قبل".

وتضمنت الرسالة على رسم كاريكاتوري فيه اثنين من أسرى الاحتلال يتبادلان الحديث حول "تخلي حكومة نتنياهو عن الأسرى"، ويُشير الرسم إلى إهمال قضية الأسيرين الجنديين هدار وشاؤول وعدم عقد صفقة تبادل للعام الـ 10 على التوالي.

وفي مارس/ آذار الماضي، كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن مصير 3 أسرى "إسرائيليين" كانت أعلنت فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن احتجازهم.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، في تصريح صحافي، "سبقَ أنْ أعلنّا أنَّ اتصالَنا قدْ انقطعَ مع مجاهدينا الذين يحرسون عددًا من أسرى العدوِّ في قطاعِنا الصادقِ، وأنَّنا نرجحُ أنَّ عددًا من الأسرى قد تم قتلُهم نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ".

وأضاف، "بعدَ الفحصِ والتدقيقِ خلالَ الأسابيعِ الأخيرةِ فقدْ تأكدَ لنا استشهادُ عددٍ من مجاهدينا ومقتلُ سبعةٍ من أسرى العدوِّ في القطاعِ نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ ومنهم، حايم جيرشون بيري ويورام إتاك ميتزجرو أميرام إسرائيل كوبر".

كما وأفادت الكتائب، أن عددَ أسرى الاحتلال لديها والذين تم قتلُهم نتيجةَ العملياتِ العسكريةِ لجيشِ العدوِّ في قطاعِ غزةَ قد يتجاوزُ70 أسيرًا.

وقالت "القسام" في مقطع فيديو، إنه على "الرغم من حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا زال نتنياهو يصر على قتلهم (...)، سبعتهم قتلوا بسلاح جيشكم"، مشيرةً أنها ستعلنُ لاحقًا عن أسماءِ القتلى الـ 4 الآخرين بعد التأكدِ من هويتِهم.

وفي ذاتِ الوقتِ، أكدت أن "الثمنَ الذي سنأخذه مقابلَ خمسةِ أسرى أحياءَ أو عشرةِ هو نفسُ الثمنِ الذي كنّا سنأخذه مقابلَ جميعِ الأسرى لو لم تقتْلهم عملياتُ قصفِ العدوِّ".

ونشرت "كتائب القسام" على حسابها بمنصة "إكس"، صورة لأحد "الإسرائيليين" القتلى وعلقت عليها بأن "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ترك أصدقاءه يواجهون مصيرهم لوحدهم دون إنقاذهم".

واوضحت مصادر مطلعة، أن أحد الأسرى الذين أعلن عن مقتلهم بقصف ونيران جيش الاحتلال، صديق مقرب إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضافت، إن أحد الأسرى القتلى اعترف في أثناء احتجازه لدى "القسام"، أنه صديق مقرب لنتنياهو.