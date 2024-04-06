بـ "كمين الزنة".. القسام: مقتل جنود "إسرائيليين" وتحولهم لأشلاءٍ في "معارك ضارية" بخانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، مقتل 6 جنود وتحولهم لأشلاء في استهداف 3 دبابات لجيش الاحتلال في معارك جنوب قطاع غزة.

وفي التفاصيل قالت الكتائب، في بيان عسكري مقتضب، "استهدف مقاتلونا 3 دبابات لجيش الاحتلال من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" وفور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أعد مسبقًا تم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد".

وأضافت، وأكد مقاتلونا مقتل 6 جنود وتحولهم لأشلاء وإيقاع عدد آخر بين قتيل وجريح، وما زال الحدث جاريًا حتى اللحظة في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية، منذ بدء العمليات البرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في عدة محاور في قطاع غزة.

وفي السياق، اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الجمعة، بإصابة خمسة من جنوده وضباطه في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال أنه ومنذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول قُتل 600 جندي وضابط، وأُصيب 497 آخرون بجروح بالغة الخطورة.

ومنذ بداية الحرب، أصيب 3193 ضابطًا وجنديًا منهم 1552 خلال المعارك البرية.

كما لا يزال 268 عسكريًا من جيش الاحتلال يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، 26 منهم جراحهم خطيرة.