مصدر قيادي في حماس: وفد من الحركة يتوجه إلى "القاهرة" بعد اتّصالات "مكثفة" لاستئناف التفاوض

غزة - فلسطين أون لاين

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، إن "وفدًا من الحركة سيتوجه غدًا للقاهرة بعد دعوة مصرية لبحث تطورات اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد المصدر القيادي في تصريح للجزيرة، أن اتصالات مكثفة جرت بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والوسطاء خلال الساعات الأخيرة لاستئناف التفاوض بالقاهرة.

ومن جهته، تابع القيادي: "لقد شدد هنية على أن أي جولة تفاوض يجب أن تبدأ على قاعدة وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل للاحتلال وعودة النازحين بلا شرط، وصفقة تبادل أسرى جادة".

ويوم الخميس الماضي، أفاد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، بأن الحركة أبلغت الوسطاء في مصر وقطر بموقف الحركة.

وقال حمدان: "متمسكون بموقفنا الذي تم إبلاغه للوسطاء وتسليمه يوم 14 مارس الماضي، بشكل رسمي".

وأوضح أن العناصر الأساسية في موقف الحركة متمثلة بضرورة وقف العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم خاصة في الشمال، وتكثيف وصول الإغاثة إلى كل أماكن قطاع غزَّة والبدء في إعادة الإعمار، وعملية تبادل أسرى حقيقية وجادة.

وأكد حمدان أنه لا تقدم في المفاوضات حتى الآن، بل هي تراوح مكانها، رغم المرونة الإيجابية العالية التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات، لأجل تسهيل الوصول لاتفاق، مستدركًا: "إلا أن موقف الاحتلال النازي لازال متعنتًا ورافضًا الاستجابة والقبول بمطالب شعبنا الوطنية".

وأضاف القيادي حمدان، "بعد جولة القاهرة الأخيرة، لا تزال حكومة الاحتلال تراوغ، فصارت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة، حيث لازال الاحتلال يرفض مطالب شعبنا ومقاومتنا المشروعة بوقف شامل لإطلاق النار، أو الانسحاب من القطاع أو عودة النازحين ، وتبادل حقيقي للأسرى".