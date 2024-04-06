وسط اقتحامات ومداهمات.. اعتقالات وإصابات في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ ساعات الفجر حتى صباح اليوم السبت، حملات اقتحام ومداهمة في الضفة الغربية، تخللها اعتداءات واعتقالات للمواطنين.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت الروش التحتا جنوبي الخليل، واعتقلت الشاب إبراهيم فؤاد عمرو، للضغط على شقيقه سعد لتسليم نفسه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوبي الخليل، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشابين سعد عاطف قزاز، وأحمد محمود عقيل عواودة.

واقتحمت القوات الصهيونية بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا، واعتقلت عددًا من الشبان، عُرف من بينهم: يوسف أيمن نواف صبارنة، ومحمد هيثم سبع صبارنة.

كما داهمت منزلًا لعائلة "أبو رجب" عقب اقتحامها بلدة يطا جنوبي الخليل، واعتقلت المواطن نعيم موسى أبو رجب.

في رام الله، اندلعت مواجهات في بلدة كفر عين شمالي المدينة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدّى إلى إصابة شاب في قدمه، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب تسلل قوات صهيونية خاصة إلى مخيم بلاطة شرقي المدينة، ومحاصرتها أحد المنازل في حارة الحشاشين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح عواد من داخل المنزل المحاصر.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين خلال اقتحامها للمدينة، صباح اليوم.