رئيس الشؤون الدينية في تركيا يدعو إلى تكثيف الجهود لمساعدة قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دعا رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، الشعب التركي إلى تكثيف جهودهم لمساعدة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 183 يومًا على التوالي.

وقال أرباش خلال مشاركته في برنامج إحياء ليلة القدر في أحد مساجد العاصمة التركية أنقرة، إن "المسلمين الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون للإبادة الجماعية والقتل بشكل يومي".

وأضاف: "لنتضرع بالدعاء إلى الله لهم، ونرسل المساعدات إليهم قدر ما نستطيع".

وطالب أرباش بحشد الجهود والطاقات لوقف الظلم الواقع على سكان غزة.

وتابع: "سنصلي من أجل إخواننا في غزة، ومن أجل المظلومين في كل مكان في العالم".

وفي الليلة الماضية، أحيا المسلمون في مختلف أنحاء العالم ليلة القدر، وسط دعاء وتضرع من أجل قطاع غزة، تزامنًا مع دعوات عالمية لمواصلة المسيرات والاعتصامات التضامنية لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر.

وفي القدس، أحيا 200 ألف مصلّ ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل وتشديدات فرضها الاحتلال الصهيوني.

كما خرج المعتكفون بمسيرة حاشدة بين قبة الصخرة والجامع القبلي، مرددين هتافات للأقصى وغزة، قائلين: " لبيك يا اقصى" و "بالروح بالدم نفديك يا غزة" و " من أقصانا تحية لغزتنا الأبية" و" تحية لكتائب عز الدين".

