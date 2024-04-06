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شيخ الأزهر: "قوة مستبدة" تجهض قرارات وقف الإبادة بغزة

06 ابريل 2024 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
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شيخ الأزهر: "قوة مستبدة" تجهض قرارات وقف الإبادة بغزة  

قال شيخ الأزهر، أحمد الطيب إن المؤسسات الدولية وقفت عاجزة ومشلولة بعد إجهاض قراراتها بشأن غزة من خلال تدخلات سافرة من قوة مستبدة في إشارة إلى الدعم الهائل للولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني.  

وأضاف شيخ الأزهر في تصريحات صحفية اليوم السبن "ما نشهده في غزة يثبت أن عالمنا المعاصر فقد القيادة الرشيدة الحكيمة وبات يندفع نحو هاوية لا يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل".

وأكد أن كل ما يعرفه شعب غزة المحاصر هو أن يلقى ربه شهيدا وشاهدا على جرائم الإبادة والمحرقة الجماعية من طغاة القرن الحادي والعشرين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن (إسرائيل) حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل (إسرائيل) الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #شيخ الأزهر #الإبادة الجماعية #قوة مستبدة

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