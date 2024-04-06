تصرّف "مستهجن".. مركز مراقبة التصرفات العنصرية في بولندا يقدّم شكوى ضدّ السفير "الإسرائيلي"

غزة - فلسطين أون لاين

رفع مركز مراقبة التصرفات العنصرية في بولندا شكوى للنائب العام البولندي في مدينة وارسو، أمس، ضد السفير "الإسرائيلي" لدى بولندا "ياكوف ليفني"، بتهمة نشر محتوى عنصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبناءً على تحليل المحتوى الذي نشره السفير "الإسرائيلي"، قال المركز، عبر موقعه على منصة "إكس": “نعتقد أن الرجل ارتكب جرائم خطيرة للغاية ينبغي التحقيق فيها من قبل مكتب المدعي العام البولندي.”.

وذكر المركز أن السفير "الإسرائيلي" أطلق في الأيام الأخيرة، تصريحات عنصرية عبر برامج تلفزيونية، اتهم فيها سياسيين بولنديين باللاسامية، كما أطلق تصريحات عنصرية بحق الفلسطينيين، بوصفهم بـ”البرابرة”.

وأثارت تلك التصريحات موجة استنكار غير مسبوق في بولندا، واستدعي السفير على إثرها إلى وزارة الخارجية.

وبناء على المادة 255 من قانون العقوبات، فقد ارتكب السفير ارتكب فعلًا محظورًا، تحت مضمون الإشادة بالأفعال المحظورة، وخرق المادة 256 من قانون العقوبات بالتحريض على الكراهية على قاعدة الاختلافات الوطنية ضد الأشخاص من أصل بولندي.

وأضاف المركز: "نرى أن تصرف السفير "الإسرائيلي" مستهجن ووقح للغاية".

وتابع ” لقد قتل الجيش "الإسرائيلي" مؤخرًا مواطنًا بولنديًا والعديد من الأبرياء الآخرين! هذه جريمة حرب وقد أبلغ مركزنا عن شبهة ارتكاب جريمة في هذه القضية”.

وقال المركز: “لن نبقى صامتين أمام الجرائم البشعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، ويجب على العالم أن يرد على هذه الوحشية”.