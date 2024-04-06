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تفاصيل "كولومبيا" تقدّم طلبًا للتدخل في قضية جنوب إفريقيا ضدّ الاحتلال "الإسرائيلي"

06 ابريل 2024 . الساعة 11:09 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أن كولومبيا قدّمت طلبًا للتدخل بصفتها طرفاً في قضية جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وقالت المحكمة في بيان لها، الجمعة، إن "كولومبيا قدمت بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة طلبًا للتدخل في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا على "إسرائيل"، الخاصة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1984".

ووفق المادة 83 من لائحة المحكمة، وجّهت "العدل الدولي" دعوةً لجنوب إفريقيا و"إسرائيل"، لتقديم ملاحظة مكتوبة تتعلق بإعلان كولومبيا التدخل في القضية.

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وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا قضية ضد "إسرائيل"، بتهمة ارتكاب حرب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال "الإسرائيلي"، باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

#الحرب على غزة #محكمة العدل الدولية #طوفان الأقصى

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