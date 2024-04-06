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إيران تعتقل خلية "خططت لهجوم كبير قبل العيد"

06 ابريل 2024 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
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إيران تعتقل خلية "خططت لهجوم كبير قبل العيد"

قالت الشرطة الإيرانية إنها اعتقلت عدد من أعضاء تنظيم الدولة في محافظة البرز غرب العاصمة طهران "كانوا يخططون لتنفیذ عملیة انتحاریة في عيد الفطر".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم السبت، عن المتحدث باسم الشرطة، سعيد منتظر المهدي، قوله "تم إلقاء القبض على محمد ذاكر الملقب بـ"رامش" وهو عضو بارز وقائد عمليات تنظيم الدولة في ماهدشت كرج، وذلك من قبل جهاز استخبارات قوة شرطة محافظة البرز.

وأوضح المتحدث: "نجحنا في إلقاء القبض على محمد ذاكر الملقب بـ "رامش" وهو أحد كبار أعضاء تنظيم الدولة الإرهابي، وعضوين آخرين من العناصر الإرهابية التابعة لهذا التنظيم في ظل عمليات الرصد الاستخباراتية من قبل وحدة استخبارات قيادة شرطة محافظة البرز وبتعاون مواطن في التعرف على الإرهابيين".

وأضاف: "أصيب ثلاثة من الإرهابيين بالرصاص بعد إطلاق النار على سيارتهم، وتم القبض عليهم، كما اعتقل 8 أشخاص من المتواطئين مع الإرهابيين وسیعلن عن المزيد من الأخبار المتعلقة بتصرفات واتصالات هذا التنظيم الإرهابي".

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#إيران #الحرس الثوري #خلية إرهابية #هجوم كبير

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