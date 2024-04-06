واشنطن: ليس لدينا خطط لـ "تحقيق مستقل" في مقتل عمال الإغاثة بغزة

قال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنه لا توجد خطط لإجراء تحقيق "مستقل ومنفصل" في مقتل عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي بقصف إسرائيلي في غزة.

جاء ذلك في حديث للصحفيين أمس الجمعة، تعليقاً على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي تضمن "دعوة لإجراء تحقيق مستقل في مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي"، حيث أوضح: أن نية الوزير ليست منفصلة عن تقرير التحقيق الإسرائيلي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإجراء "تحقيق مستقل ومنفصل" في مقتل عمال المطبخ المركزي العالمي، وذكر كيربي أنهم وجدوا التقرير الذي أجرته (إسرائيل) وإعلان نتائجه كافيا.

وأضاف أن "الوزير بلينكن استخدم عبارة (تحقيق مستقل) في إشارة إلى التقرير الذي كانت (إسرائيل) تعمل عليه بالفعل. علاوة على ذلك، فإن هذا التصريح كان قبل إعلانه عن تقرير (إسرائيل)، ونحن نراجع ذلك التقرير الآن".

وذكر كيربي أنهم فحصوا التقرير المعني بعناية، وإنهم سيعلنون عن آرائهم حول التقرير والسياسة التي ستتبعها الولايات المتحدة بشأن هذه القضية في الأيام المقبلة.

ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

جاء ذلك بينما يشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء وكارثة إنسانية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

المصدر / وكالات