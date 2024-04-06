غزة - فلسطين أون لاين

اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني، على آلاف المصلين، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إطلاقها لقنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، بعد أدائهم صلاة الفجر.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات تظهر قيام طائرة مسيرة للاحتلال، بإطلاق دفعة من قنابل الغاز المسيل للدموع، على آلاف المصلين في مكان مكتظ، ما أدى إلى تدافع كبير، وحدوث إصابات جراء الاختناق بالغاز.

وقالت دائرة الأوقاف في القدس:، إن "200 ألف مصل أحيوا ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى المبارك".

وخرج المعتكفون بمسيرة حاشدة بين قبة الصخرة والجامع القبلي، مرددين هتافات للأقصى وغزة، قائلين: " لبيك يا اقصى" و "بالروح بالدم نفديك يا غزة" و " من أقصانا تحية لغزتنا الأبية" و" تحية لكتائب عز الدين".



