فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في يوم القدس العالمي.. مسيرات تضامنية في تونس والمتظاهرون يرددون: "أبو عبيدة لبيناك"

الدفاع المدني اللبناني ينعى استشهاد أحد عناصره متأثرًا بقصف صهيوني على بلدة الخيام

"قصف متواصل".. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" في يومها الـ 183

200 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

"إسرائيل" تقر بمقتل أسيرة بنيران إحدى مروحياتها في هجوم الـ7 أكتوبر

حماس: قرار "مجلس حقوق الإنسان" خطوة مهمة للضغط على الاحتلال لوقف "حربه الهمجية" على غزة

ثم انسحب من المكان.. مسلح جاء من الأردن يطلق النار على دورية "إسرائيلية" عند جسر الشيخ حسين

تضامنًا مع غزة.. حملة "غير ملتزم" تحرم بايدن من 39 ألف صوت بنيويورك

الصحة بغزة: ارتقاء 54 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال: 600 جندي وضابط "إسرائيلي" قتلوا منذ بداية حرب غزة

في يوم القدس العالمي.. مسيرات تضامنية في تونس والمتظاهرون يرددون: "أبو عبيدة لبيناك"

06 ابريل 2024 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

خرج مئات التونسيين، مساء الجمعة، في مظاهرات حاشدة تضامنًا مع غزة، ودعمًا للمقاومة، وتلبيةً لنداء أحرار العالم بيتحويل يوم القدس العالمي يومًا للغضب والحشد "العالمي".

وانطلقت المتظاهرون من ساحة "البساج"، في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، رافعين شعارات التضامن مع المقاومة، ""أبو عبيدة لبيناك شعب تونس كله معاك".

وشهدت عدة دول منها الأردن واليمن، والمغرب،  مظاهرات حاشدة تطالب بوقف "العدوان" على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.

وفي خطابات سابقة، دعا تجمع القوى الوطنية والإسلامية، كافة القوى والأحزاب والاتحادات والنقابات والهيئات الشبابية الحرة في العالم لحشد أعضائها وأنصارها للانخراط الفاعل في الفعاليات والمسيرات التي تمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومات والأنظمة لوقف تصدير السلاح لكيان الاحتلال النازي وملاحقته قانونيًا ومحاسبة قادته الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

#تونس #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة