في يوم القدس العالمي.. مسيرات تضامنية في تونس والمتظاهرون يرددون: "أبو عبيدة لبيناك"

غزة - فلسطين أون لاين

خرج مئات التونسيين، مساء الجمعة، في مظاهرات حاشدة تضامنًا مع غزة، ودعمًا للمقاومة، وتلبيةً لنداء أحرار العالم بيتحويل يوم القدس العالمي يومًا للغضب والحشد "العالمي".

وانطلقت المتظاهرون من ساحة "البساج"، في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، رافعين شعارات التضامن مع المقاومة، ""أبو عبيدة لبيناك شعب تونس كله معاك".

وشهدت عدة دول منها الأردن واليمن، والمغرب، مظاهرات حاشدة تطالب بوقف "العدوان" على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.

وفي خطابات سابقة، دعا تجمع القوى الوطنية والإسلامية، كافة القوى والأحزاب والاتحادات والنقابات والهيئات الشبابية الحرة في العالم لحشد أعضائها وأنصارها للانخراط الفاعل في الفعاليات والمسيرات التي تمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومات والأنظمة لوقف تصدير السلاح لكيان الاحتلال النازي وملاحقته قانونيًا ومحاسبة قادته الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.