الدفاع المدني اللبناني ينعى استشهاد أحد عناصره متأثرًا بقصف صهيوني على بلدة الخيام

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن الدفاع المدني اللبناني، فجر اليوم الجمعة، استشهاد أحد عناصره متأثرًا بإصابته جراء غارة صهيونية استهدفت بلدة الخيام في جنوب لبنان، خلال شهر مارس الماضي.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، "ننعى موظفنا "موسى عبدالكريم الموسوي، من مركز بلدة الخيام، في محافظة النبطية، والذي استهشد متأثراً بإصابته إثر غارة جوية "إسرائيلية" استهدفت بلدة الخيام".

ومنذ بدء السابع من أكتوبر، يشن الاحتلال الصهيوني غارات متفرقة على عدة مدن وبلدات في الجنوب اللبناني، ما أدّى إلى ارتقاء ما يتجاوز الـ 200 شهيد، وإصابة آخرين.