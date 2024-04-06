"قصف متواصل".. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" في يومها الـ 183

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 183 على التوالي، حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا جرائم حرب لم يعرفها تاريخ حروب العصر الحديث، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، بالإضافة إلى اعتقاله الآلاف من المواطنين الآمنين في بيوتهم، والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين.

ومنذ السابع من أكتوبر، ارتقى أكثر من 33091 شهيدًا، فيما أُصيب ما يتجاوز 75750 آخرين، بناءً على تقارير وزارة الصحة اليومية.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، فقد واصل الاحتلال قصفه على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في خان يونس، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف في الأحياء الجنوبية الغربية للمدينة. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وأفادت مصادر صحفية بحدوث انفجار في مدينة خانيونس، سمع دويه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

في النصيرات، واصلت المدفعية الصهيونية إطلاق قذائفها على عدة مناطق في شمال المخيم، وسط إطلاق قنابل الإنارة على أطراف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، سرد أكثر من 500 حافظ وحافظة القرآن الكريم، في مراكز الإيواء، بعد تدمير الاحتلال الصهيوني جميع مساجد شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، في ساعات الفجر، شرق مخيم جباليا، بالتزامن مع قصف متواصل على مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال شارع السكة في حي الزيتون شرقي المدينة، كما واصلت قصفها على المناطق الجنوبية الغربية غرب مدينة غزة.