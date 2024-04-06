غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 183 على التوالي، حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا جرائم حرب لم يعرفها تاريخ حروب العصر الحديث، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، بالإضافة إلى اعتقاله الآلاف من المواطنين الآمنين في بيوتهم، والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 46 شهيدًا و 65 إصابةً.

وأكدت الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 33137 شهيدًا، و 75815 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

في رفح، أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه شاطئ مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

في خان يونس، نسف جيش الاحتلال، ظهر اليوم، مربعًا سكنيًا غرب خانيونس.

في المحافظة الوسطى، واصل القصف المدفعي على مناطق شرق البريج وشمال النصيرات والمغراقة والزهراء وشمال نتساريم بقطاع غزة.

كما قصف طيران الاحتلال مبنى قصر العدل في محررة "نتساريم" شمال المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مناطق غرب المخيم، بالتزامن مع نسف عدد من المباني السكنية في المغراقة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، شن طيران الاحتلال غارات متفرقة على عدة مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.

في غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال حي الشيخ عجلين وتل الهوا غرب غزة.

كما قصف طيران الاحتلال منزلاً في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

تطوارت الليلة الماضية حتى فجر اليوم

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، فقد واصل الاحتلال قصفه على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في خان يونس، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف في الأحياء الجنوبية الغربية للمدينة. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وأفادت مصادر صحفية بحدوث انفجار في مدينة خانيونس، سمع دويه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

في النصيرات، واصلت المدفعية الصهيونية إطلاق قذائفها على عدة مناطق في شمال المخيم، وسط إطلاق قنابل الإنارة على أطراف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، سرد أكثر من 500 حافظ وحافظة القرآن الكريم، في مراكز الإيواء، بعد تدمير الاحتلال الصهيوني جميع مساجد شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، في ساعات الفجر، شرق مخيم جباليا، بالتزامن مع قصف متواصل على مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال شارع السكة في حي الزيتون شرقي المدينة، كما واصلت قصفها على المناطق الجنوبية الغربية غرب مدينة غزة.