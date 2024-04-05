200 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

غزة - فلسطين أون لاين

أدى 200 ألف مصلٍّ صلاتي العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، متجاوزين إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وقيودها وعراقيلها.

وظهر اليوم الجمعة، أدى آلاف المصلين من أبناء شعبنا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة وغير المسبوقة، المفروضة على مدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 120 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في رحاب المسجد الأقصى.

ومنذ صباح اليوم، انتشرت قوات الاحتلال في جميع المناطق المحيطة بالأقصى، وفرضت قيودًا مشددة على المصلين، في محاولة لعرقلة وصولهم للأقصى.

وعمدت قوات الاحتلال تفتيش المصلين، والتدقيق في هوياتهم، وعرقلة عدد منهم، قبل السماح لهم بدخول الأقصى.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المصلين، أثناء توجههم لساحات المسجد.

وأدى مئات المصلين صلاة الجمعة، على حاجز قلنديا عقب منع الاحتلال وصولهم إلى المسجد الأقصى.

ومنذ فجر اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيًا من باحات المسجد الأقصى وعلى أبوابه، وأثناء اعتكافهم، الليلة الماضية.